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Новости 9:51

Торговая сеть "Декатлон" решила продать свой бизнес в РФ

фото ЗакС политика Торговая сеть "Декатлон" решила продать свой бизнес в РФ

Французская сеть спортивных магазинов "Декатлон" решила избавиться от своего бизнеса в России, передаёт РБК. Компания ищет покупателя для своих активов.

Собеседник издания, близкий к ретейлу, сообщил, что французы собираются отдельно продать базирующиеся в РФ объекты недвижимости. В совокупности это не менее 135 тысяч кв. метров торговых площадей.

По оценке гендиректора аналитической компании INFOLine Ивана Федякова, стоимость российских активов "Декатлона" оценивается в порядка 13-15 млрд рублей.

Прошлой весной в России работали 57 магазинов "Декатлон", на данный момент их осталось 28, однако торговая сеть не работает с 26 июня.


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