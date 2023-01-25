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Новости 11:02

Петербургские депутаты попросили Мишустина сделать авансирование госзакупок обязательным

фото ЗакС политика Петербургские депутаты попросили Мишустина сделать авансирование госзакупок обязательным

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 25 января поддержали обращение парламента к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой обязать участников госконтрактов выплачивать авансы, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Так они решили поддержать отечественный бизнес во время санкций. 

Идея пришла депутатам Заксобрания еще в ноябре прошлого года. С апреля при заключении сделок в рамках гражданско-правового договора юридическим лицам рекомендуется устанавливать аванс в размере 50% от максимальной цены контракта. Парламентарии в своем обращении отметили, что далеко не все заказчики прислушались к рекомендации Министерства финансов.

Петербургский ЗакС предлагает сделать эти выплаты обязательными и полагает, что нововведение позволит предприятиям увеличить фонд оплаты труда и сократить производственный цикл. 

"За" отправку письма председателю правительства проголосовали 48 депутатов. 

Ранее группа депутатов городского парламента подготовила обращение к Мишустину с просьбой отменить мораторий на проведение экологических проверок бизнеса. 

Константин Леньков


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