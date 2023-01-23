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Комиссия ЗакСа поддержала обращение к Мишустину об отмене запрета экологических проверок бизнеса

фото ЗакС политика Комиссия ЗакСа поддержала обращение к Мишустину об отмене запрета экологических проверок бизнеса

Члены комиссии Законодательного собрания Петербурга по экологии и природопользованию 23 января поддержали идею попросить премьер-министра Михаила Мишустина отменить мораторий на экологические проверки бизнеса, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Инициатор обращения Андрей Рябоконь на заседании комиссии заявил, что из-за запрета на проверки надзорные ведомства не могут начать работу по обращениям петербуржцев. В 2022 году таких жалоб поступило более двух тысяч. Попросить Мишустина отменить некоторые положения моратория также предлагал комитет Смольного по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, чтобы чиновники смогли и дальше реагировать на заявления жителей.

Проект постановления был подготовлен депутатами Андреем Горшечниковым, Андреем Рябоконем, Алексеем Макаровым, Ольгой Герасиной, Любовью Менделеевой и Александром Новиковым. Они полагают, что некоторые меры поддержки бизнеса, введенные правительством, могут повлечь значительный ущерб экологии.

Послабления для предпринимателей были введены в марте 2022 года – все запланированные проверки были отменены. Под ограничение попали и внеплановые проверки. В январе действие моратория продлили. Сейчас экопроверка проводится только в чрезвычайных ситуациях либо при угрозе здоровья. 

Константин Леньков


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