Бельский сыграл в хоккей против Ротенберга в гала-матче СХЛ

Депутаты ЗакСа и чиновники Смольного приняли участие в гала-матче Студенческой хоккейной лиги. Он состоялся 24 января в спорткомплексе "Хоккейный город".

Соперниками команды правительства Петербурга стала сборная руководства вузов города. В ее составе играл крупный бизнесмен, вице-президент и главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг. Ему удалось забросить одну шайбу. Также Ротенберг исполнял буллиты своей команды, но ни одного не реализовал.

Капитаном сборной правительства города был глава комитета по физкультуре и спорту Антон Шантырь. От ЗакСа в состав вошли спикер Александр Бельский и депутаты Михаил Барышников и Антон Рудаков. Также в команде играли председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко и глава комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов.

Правительство Петербурга победило со счетом 5:4.

Фото пресс-службы Законодательного собрания Петербурга