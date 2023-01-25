ЗакС одобрил в третьем чтении выплаты "народным" деятелями

Законодательное собрание Петербурга на заседании 25 января приняло в окончательном чтении закон о ежемесячных выплатах "народным" деятелям культуры, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

После подписания документа губернатором Александром Бегловым народные артисты, художники, учителя и архитекторы будут получать по 30 тысяч рублей ежемесячно.

Меры социальной поддержки предназначены для деятелей, достигших возраста 60 или 55 лет (мужчинам и женщинам соответственно), а также проживающих в Петербурге не менее 10 лет.

Константин Леньков