Депутаты ЗакСа в первом чтении поддержали выплаты для петербургских "народных" артистов

Законодательное собрание Петербурга на заседании 25 января единогласно приняло за основу законопроект губернатора Александра Беглова о ежемесячных выплатах для "народных" культурных деятелей, проживающих на территории города, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Смольный планирует выплачивать по 30 тысяч рублей в месяц артистам, художникам, учителям и архитекторам, которые имеют статус "народных". Для получений выплат, кроме почетного звания, необходимо проживать в Петербурге не менее 10 лет. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что на меру поддержки смогут рассчитывать 165 человек. Из них около 130 - народные артисты.

Депутат Борис Вишневский обратил внимание, что в предложении Смольного практически проигнорировали ученых и заслуженных артистов. Представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко отчасти согласился с "яблочником", но объяснил ,что выплаты были определены в соответствии с расчетами и некими "запросами от общества". Он допустил, что в будущем можно будет расширить этот перечень и все будет зависеть от депутатов.

Депутат Дмитрий Дмитриев решил узнать у Сухенко, будут ли в законе проработаны меры, которые не позволят "русофобам" среди народных артистов получить выплаты. Сухенко не стал развивать эту тему.

Константин Леньков