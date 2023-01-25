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Новости 13:44

Госдума разрешила депутатам публиковать обезличенные декларации о доходах

фото ЗакС политика Госдума разрешила депутатам публиковать обезличенные декларации о доходах

Депутаты Государственной думы РФ одобрили в окончательном чтении законопроект об обобщённой публикации деклараций о доходах парламентариев и сенаторов. Соответствующей нормой они могут воспользоваться начиная с марта 2023 года.

В документах о собственных доходах и расходах депутаты и сенаторы смогут указывать только личностные данные в обобщённом виде, предоставляя лишь статистические данные. Согласно одобренной инициативе, муниципальные депутаты и депутаты региональных собраний, осуществляющие полномочия на непостоянной основе, также получат подобную возможность.

Также в законопроекте прописано уточнение, что если мундеп или региональный парламентарий в течение 6 месяцев отсутствует на заседаниях, то это может послужить поводом для его "увольнения".

Ранее "Ведомости", ссылаясь на источники, сообщили, что вслед за депутатами и сенаторами возможность публиковать "урезанные" декларации получат и в Кремле.


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