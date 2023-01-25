Более трехсот силовиков из Псковской области принимают участие в спецоперации

В Псковской области хотят законодательно избавить от уплаты транспортного налога сотрудников различных силовых ведомств, принимающих участие в военной спецоперации на Украине. В связи с этим пресс-служба Псковского областного собрания депутатов представила официальные данные о числе потенциальных новых выгодоприобретателей.

"Исходя из численности новых получателей льготы в 363 человека, выпадающие доходы бюджета увеличатся на 3,6 млн рублей", - приводит издание "Псковская губерния" слова председателя областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева.

Налоговое послабление должно коснуться сотрудников МВД, Росгвардии и ФСИН.

Ранее в Псковской области всем призванным в рамках частичной мобилизации решили единовременно выплатить по 50 тысяч рублей.