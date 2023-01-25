Московского активиста Кригера внесли в перечень экстремистов и террористов

Росфинмониторинг дополнил перечень экстремистов и террористов столичным гражданским и политическим активистом Михаилом Кригером. В группе его поддержки в Telegram подчеркивают, что москвича российские власти считают именно террористом.

62-летний уроженец Украинской ССР Кригер проходит по делу об оправдании терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК) и содержится в следственном изоляторе. В конце прошлого года к обвинению добавили статью о разжигании ненависти или вражды (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК).

В материалах дела присутствуют высказывания активиста о теракте в Архангельске в 2018 году, а также угрозы в адрес представителей ФСБ.

Часть правозащитного сообщества считает Кригера политзаключенным.

фото: Свободу Михаилу Кригеру! / Telegram