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Новости 16:45

Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу

фото ЗакС политика Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу

Городской суд Москвы постановил ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу (МХГ), которая является старейшей правозащитной организацией в России, информирует РИА Новости из зала заседаний.

Ранее с соответствующим иском в суд обратилось Министерство юстиции. Перед этим прокуратура инициировала проверку деятельности организации.

РБК передаёт, что МХГ вменяли шесть эпизодов наблюдения за судебными процессами, три мероприятия из которых прошли в формате онлайн, а также два обращения в государственные структуры.

Например, в иске Минюста указывалось, что представители МХГ участвовали в заседаниях по делам о пытках заключённого, а также в процессе по делу экс-главы подмосковного Серпуховского района Александра Шестуна.

Также прокуратура сочла нарушением деятельности МХГ участие члена организации в онлайн-лекции "Алгоритм защиты прав при общении с полицейскими".

Ранее Московская Хельсинкская группа сообщила о намерении продолжить свою работу в случае ликвидации.


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