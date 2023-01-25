В школьный курс литературы вернули "Молодую гвардию" и "Горячий снег"

Минпросвещения дополнило школьную программу некоторыми произведениями советской литературы, преимущественно военной тематики, обсуждавшимися на январской встрече президента с ветеранами и блокадниками. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу министерства Сергея Кравцова.

По его словам, общеобразовательный курс отныне включает в себя такие произведения, как "Молодая гвардия" Александра Фадеева, "Горячий снег" Юрия Бондарева, "Сын артиллериста" Константина Симонова, "Тихий Дон" Михаила Шолохова. Ожидается, что в ближайшее в перечень обязательных для изучения текстов войдет и "Как закалялась сталь" Николая Островского.

"Считаю это очень правильным предложением", - признался чиновник на встрече со студентами Московского государственного областного педагогического университета.

Напомним, что глава государства Владимир Путин поддержал идею вернуть в школьную программу образцы советской прозы ровно неделю назад, во время поездки в Петербург.