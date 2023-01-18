Охранявших Путина во время визита на Пискарёвское кладбище снайперов снимали с пропилеев автокраном

После того, как президент РФ уехал после посещения Пискарёвского мемориального кладбища, наблюдавших за ним снайперов пришлось снимать с пропилеев у входа при помощи автокрана. Внимание на это обратили Telegram-каналы "Ротонда" и "Бумага".

Уже не первый год подряд Путин участвует в церемонии возложения цветов в гордом одиночестве, без какой-либо сторонней публики. В этот раз президента охраняли порядка 50 силовиков, а также военные, подсчитали журналисты. Допустили только нескольких журналистов госСМИ.

Перед визитом Путина оцепили Пискарёвский проспект.

Ограждения установили также в Соляном переулке, где находится Музей обороны и блокады Ленинграда: там Путин встречается с ветеранами.

Следует напомнить, что, когда президент приезжает в родной город, не только часть магистралей окрашивается в "красный" из-за президентского кортежа, но также вводятся ограничения для граждан при посещении знаковых объектов. К примеру, в прошлом году на Пискарёвское кладбище не пустили блокадницу. В свою очередь в Кремле тогда поспешили заявить, что никаких ограничений на вход не было.

Фото: Telegram-канал "Бумага"