"ЧВК Вагнер Центр" стал "Морской столицей"

Открывшийся в прошлом году бизнес-центр "ЧВК Вагнер Центр" на Зольной улице в Петербурге сменил название, вернувшись к варианту, который был запланирован при его строительстве. Как сообщает РБК Петербург, теперь объект носит название "Морская столица". Таким же образом он по состоянию на 25 января отображается и в сервисе "Яндекс.Карты". Информацию донесла до СМИ замдиректора департамента услуг для арендаторов и офисной недвижимости Nikoliers Виктория Горячева. По ее словам, собственники помещений сошлись во мнении, что предыдущее название создавало им трудности в бизнесе.

"Не только название вызвало сложности с наполнением здания арендаторами, но и то, что он расположен в отдалении от классических зон деловой активности", - добавила Горячева.

В свою очередь, представительница "ЧВК Вагнер Центра" Анна Замараева не стала углубляться в причины переименования здания, подчеркнув лишь, что организация продолжает снимать одну из частей "Морской столицы" в аренду. По ее сведениям, стоимость одного "квадрата" находится в диапазоне от 1500 до 1700 рублей.

Отметим, что организаторы "ЧВК Вагнер Центра" при его открытии минувшей осенью позиционировали учреждение как место для специалистов, "которые помогут развитию военной отрасли Российской Федерации".