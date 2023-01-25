За год число жалоб в РКН на порнографический контент с участием детей выросло на 20%

В течение прошедшего года Роскомнадзор сделал недоступными 70 тысяч интернет-страниц с порнографическими материалами с участием детей. Как сообщает пресс-служба ведомства, от года к году показатель растет: в 2021 году заблокировали или удалили 58,4 тысяч подобных страниц, что на 20% меньше.

За пять последних лет регулятору удалось отреагировать на почти 400 тысяч случаев детской порнографии, причем о 40% из них рассказали интернет-пользователи.

Накануне РКН обнародовал отчет о последних успехах в борьбе с распространением информации о наркотиках.