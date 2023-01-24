В ушедшем году РКН заблокировал почти сто тысяч интернет-страниц с наркоконтентом

В течение 2022 года Роскомнадзор удалил или заблокировал 98 тысяч ссылок, по которым содержалась информация о наркотиках. В ускоренном порядке, без внесения в реестр "запрещенки" за отчетный период ограничили доступ к 15 тысячам таких страниц, сообщает пресс-служба РКН.

Всего начиная с 2019 года блокировке подверглись 580 тысяч страниц с наркоконтентом, причем о большинстве из них сигнализировали неравнодушные граждане.

В декабре в ведомстве констатировали, что за год число поступающих жалоб на запрещенную информацию удвоилось.