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Новости 18:20

В ушедшем году РКН заблокировал почти сто тысяч интернет-страниц с наркоконтентом

фото ЗакС политика В ушедшем году РКН заблокировал почти сто тысяч интернет-страниц с наркоконтентом

В течение 2022 года Роскомнадзор удалил или заблокировал 98 тысяч ссылок, по которым содержалась информация о наркотиках. В ускоренном порядке, без внесения в реестр "запрещенки" за отчетный период ограничили доступ к 15 тысячам таких страниц, сообщает пресс-служба РКН.

Всего начиная с 2019 года блокировке подверглись 580 тысяч страниц с наркоконтентом, причем о большинстве из них сигнализировали неравнодушные граждане.

В декабре в ведомстве констатировали, что за год число поступающих жалоб на запрещенную информацию удвоилось.


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