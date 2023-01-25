В столичном музее объяснили снятие картины Шагина с выставки опасностью "тревожащих интерпретаций"

Московский Музей декоративного искусства объяснил, почему с экспозиции убрали картину петербургского художника, сооснователя творческого объединения "Митьки" Дмитрия Шагина. Ответ учреждения культуры приводит 78.ru.

Картина, вызвавшая нарекания у музея, называется "День тельняшки".

"Во избежание тревожащих интерпретаций музей оставляет за собой право вносить изменения в подбор экспонатов выставки или предлагать другие пути решения", — известили в своём ответе журналистам организаторы столичной выставки.

В основе экспозиции, посвящённой юбилейному выпуску журнала "Декоративное искусство", лежала тематика истории СССР.

"Начальник" проекта Дмитрий Гражевич выразил сожаление о том, что в ситуации с Шагиным были нарушены принципы партнёрской коллаборации.

Сам Шагин ранее заявил, что картину "День тельняшки" убрали с выставки из-за некоего "политического подтекста".

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" / YouTube (скриншот)