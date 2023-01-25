В столичном музее объяснили снятие картины Шагина с выставки опасностью "тревожащих интерпретаций"

Московский Музей декоративного искусства объяснил, почему с экспозиции убрали картину петербургского художника, сооснователя творческого объединения "Митьки" Дмитрия Шагина. Ответ учреждения культуры приводит 78.ru.
Картина, вызвавшая нарекания у музея, называется "День тельняшки".
"Во избежание тревожащих интерпретаций музей оставляет за собой право вносить изменения в подбор экспонатов выставки или предлагать другие пути решения", — известили в своём ответе журналистам организаторы столичной выставки.
В основе экспозиции, посвящённой юбилейному выпуску журнала "Декоративное искусство", лежала тематика истории СССР.
"Начальник" проекта Дмитрий Гражевич выразил сожаление о том, что в ситуации с Шагиным были нарушены принципы партнёрской коллаборации.
Сам Шагин ранее заявил, что картину "День тельняшки" убрали с выставки из-за некоего "политического подтекста".