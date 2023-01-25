Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал 25 января, 20:50

Сергей Штуков стал главой МО "Светлановское"

фото ЗакС политика Сергей Штуков стал главой МО "Светлановское"

Депутаты МО "Светлановское" 25 января избрали нового главу. Им стал недавно избравшийся от "Единой России" Сергей Штуков, сообщил ЗАКС.Ру депутат Владимир Ерешкин.

Штуков стал депутатом муниципального совета по итогам дополнительных муниципальных выборов в Светлановском, которые прошли в сентябре 2022 года. На момент избрания он занимал должность заместителя директора в "Жилищном агентстве Выборгского района". По словам собеседников ЗАКС.Ру, Штуков - сын экс-главы администрации Адмиралтейского района Светланы Штуковой. Сейчас она возглавляет Российский государственный исторический архив.

На пост главы округа также претендовал Ерешкин, но не смог набрать необходимого числа голосов.

Напомним, предыдущая глава Янина Евстафьева сложила полномочия в конце декабря. Свое решение она объяснила желанием вернуться к научной деятельности. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Светлановское
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Ерешкин Владимир Владимирович
Штуков Сергей Владимирович
Упоминаемые персоны
Ерешкин Владимир Владимирович
Штуков Сергей Владимирович 
Штукова Светлана Викторовна




Новости26 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама