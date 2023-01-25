Сергей Штуков стал главой МО "Светлановское"

Депутаты МО "Светлановское" 25 января избрали нового главу. Им стал недавно избравшийся от "Единой России" Сергей Штуков, сообщил ЗАКС.Ру депутат Владимир Ерешкин.

Штуков стал депутатом муниципального совета по итогам дополнительных муниципальных выборов в Светлановском, которые прошли в сентябре 2022 года. На момент избрания он занимал должность заместителя директора в "Жилищном агентстве Выборгского района". По словам собеседников ЗАКС.Ру, Штуков - сын экс-главы администрации Адмиралтейского района Светланы Штуковой. Сейчас она возглавляет Российский государственный исторический архив.

На пост главы округа также претендовал Ерешкин, но не смог набрать необходимого числа голосов.

Напомним, предыдущая глава Янина Евстафьева сложила полномочия в конце декабря. Свое решение она объяснила желанием вернуться к научной деятельности.

Константин Леньков