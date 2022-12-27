Глава "Светлановского" ушла в науку

Под конец 2022 года глава МО "Светлановское" Янина Евстафьева подала заявление о досрочном сложении полномочий. Избравшись самовыдвиженкой и примкнув к единороссам, Евстафьева решила пожертвовать карьерой в муниципалитете ради диссертации. Произошло это через три месяца после дополнительных выборов в муниципалитете, на которых победили ее однопартийцы.

На внеочередном заседании местного совета МО "Светлановское" 27 декабря глава округа Янина Евстафьева заявила, что не намерена впредь занимать эту должность. Спустя три года совместной работы председатель совета лишь коротко объяснила коллегам, что хочет вернуться к научной деятельности - до избрания она работала руководителем группы видеотехнологий в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича. Каких-либо других объяснений от нее не последовало.

В разговоре с ЗАКС.Ру Евстафьева пожаловалась, что ее возраст близится к 40 годам, а времени написать диссертацию остается все меньше и меньше. На вопрос о том, когда она решила сложить полномочия, глава ответила, что планировала это еще в 2019 году, когда возглавила округ.

- С самого начала, честно скажу. С самого начала это было. Опыт интересный, но в целом, я думаю, тот вектор развития, который я для себя избрала изначально, более правильный, - рассказала Евстафьева.

Во время заседания долгих обсуждений грядущих кадровых изменений не было и решение сложить полномочия не вызвало особого ажиотажа. Только депутат Владимир Ерешкин, избиравшийся от КПРФ и вступивший позже в ЕР, решил выступить с мотивирующей речью. Он к потенциальной смене главы отнесся резко негативно и призывал коллег не включать вопрос об отставке в повестку. Евстафьева, по его мнению, смогла направить работу муниципалитета в нужное русло: принимать бюджет без скандалов и получать награды от районной администрации. Он утверждал, что, избрав Евстафьеву, оппозиционным депутатам в совете не удалось "развалить" совет.

- Я считаю, это не конструктивно, не прагматично с точки зрения развития совета и округа. Осталось полтора года работы - вы как Ельцин: "Я устал, я ухожу". Ельцин больной алкоголик был. У вас какая проблема? - сокрушался Ерешкин.

Слова мундепа не смогли заставить Евстафьеву передумать. Остальные депутаты оказались куда благосклоннее к решению главы.

- Я столько ждал этого, что успел перегореть, - сказал депутат Дмитрий Шуколюков после собрания.

Полномочия Евстафьевой закончатся 29 декабря. До момента избрания нового руководителя муниципалитет возглавит заместитель главы, депутат Ирина Троицкая, избравшаяся в 2019 году от КПРФ.

Евстафьева возглавила совет через месяц после подведения итогов муниципальных выборов в 2019 году, в которых участвовала в качестве самовыдвиженки. Пройти в совет ей удалось при поддержке "Умного голосования"* политика Алексея Навального. Единороссы на тех выборах получили лишь четыре мандата. Остальные 16 - представители КПРФ и кандидаты из команды "Наш дом - Светлановское", которых поддержало УГ.

Новый созыв длительное время не мог провести первое заседание - собрания игнорировали предыдущий глава округа Анатолий Кораблев и представители КПРФ. Оппозиционеры в совете предполагали, что таким образом районные чиновники пытались выиграть время, чтобы взять под контроль муниципалитет, в котором "партия власти" оказалась в меньшинстве.

После того как самовыдвиженка Евстафьева получила руководящую должность в совете, оппозиционно настроенные мундепы начали подозревать ее в связях с районной администрацией. Тогда Выборгским районом руководил Валерий Гарнец, ныне депутат Заксобрания от "Единой России". Несмотря на поддержку со стороны оппозиции на выборах, Евстафьева в своей деятельности на посту главы придерживалась взглядов "партии власти". Глава на прямой вопрос ЗАКС.Ру о возможных встречах в районной администрации после избрания предложила адресовать вопрос чиновникам.

- Я когда-нибудь, возможно, напишу мемуары, - отшутилась она.

Группа депутатов неоднократно пыталась снять Евстафьеву с должности и даже обращалась за помощью к губернатору Александру Беглову. Кроме претензий из-за сомнительных закупок дорогой электроники, поводом для повторной попытки снять ее с должности в 2020 году стало представление прокуратуры. В ведомстве выяснили, что Евстафьева в 2019 году якобы после назначения на руководящую должность получила доход и от своего прежнего места работы - в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича. Совет решил, что Евстафьева фактически приступила к полномочиям лишь спустя месяц после назначения, а значит, нарушений не было.

Другим поводом для недовольства стал бюджет на 2021 год, который Евстафьева утвердила девятью голосами, хотя для подобных решений требуется минимум 11 голосов. В Минюсте, как выяснили правоохранительные органы, оказались протоколы, согласно которым якобы участвовало необходимое количество депутатов. Бывший депутат совета Юрий Мазурик, который пытался инициировать расследование в отношении Евстафьевой, рассказал ЗАКС.Ру, что неоднократно обращался в надзорное ведомство, но там его обращения "заволокитили". Евстафьева не стала комментировать работу силовиков в беседе с ЗАКС.Ру.

- Они как бы постановили, что она не исполняла обязанности главы в то время, хотя за это время был подписан контракт с главой местной администрации, конкурс на него. Все это было проведено, а прокуратура в итоге написала, что раз совет постановил - значит, не исполняла, - рассказал Мазурик.

В последнее время скандалы в совете поутихли. Некоторые депутаты в разговоре с ЗАКС.Ру отметили, что раньше мундепы-единороссы приходили в ярость от появления местного активиста Бориса Романова. Он посещал каждое заседание и вёл трансляции собраний в социальных сетях. Сейчас Романов в бегах. Из-за неосторожной фразы о российских военных на одном из заседаний на него завели уголовное дело по статье о "фейках" про армию (ст. 207.3 УК). Евстафьева и другие депутаты должны были выступать в суде в качестве свидетелей, однако сам Романов бесследно пропал после того, как его выпустили из СИЗО под запрет определенных действий.

В совете претендентов на освободившийся пост главы не знают. Имени явного фаворита тоже не звучало. Часть депутатов предполагают, что им окажется представитель "Единой России". В сентябре 2022 года в Светлановском прошли дополнительные муниципальные выборы. Здесь разыгрывалось шесть вакантных мандатов. Все места в совете получили кандидаты от "Единой России". Как минимум на одном участке при подведении итогов у Горизбиркома возникли сомнения в прозрачности голосовании из-за внезапного перевеса бюллетеней в пользу кандидата от ЕР.

Теперь, учитывая численное превосходство, единороссы в Светлановском могут собрать кворум и беспрепятственно утвердить нужного главу. Сейчас из 20 мест в совете сторонникам "Единой России" принадлежит больше половины. Большинство единороссов - бюджетники и занимают высокие должности: главврачей и директоров социальных центров. Терять руководящие посты ради 1,5 года работы в округе не кажется самым рациональным карьерным шагом.

Депутат Ерешкин уверен, что он единственный, кто достоин возглавить муниципалитет. Он собирается заявить о своей кандидатуре, когда вопрос о выборе нового главы включат в повестку.

– На мой взгляд, явных претендентов нет, кроме меня. То есть явных. Тех, кто ведет активную депутатскую деятельность, имеет хорошую риторику, выступает в совете и знает вопросы местного значения. Кроме меня, Евстафьевой и, может быть, еще двух, таких людей нет, - заявил Ерешкин.

Он считает, что округ нуждается в человеке, который сможет до конца реализовать муниципальные проекты.

*В 2021 году Роскомнадзор заблокировал сайт "Умного голосования" за связь с ФБК** (признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность запрещена).

**ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов

Константин Леньков

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.