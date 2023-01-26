Вслед за черепом в пакете в парке на юго-западе Петербурга обнаружили и другие части тела

Сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить фрагменты человеческого тела в парке в Красносельском районе Петербурга, где неделей ранее гулявший с собакой мужчина нашёл череп в пакете, передаёт "Фонтанка".

Днём ранее в полицию обратилась петербурженка, которая сообщила, что, гуляя, наткнулась на человеческую ногу в овраге парка на улице Добровольцев. Прибывшие на место оперативники, изучив местность, нашли вмерзшими в лёд речки Ивановки и другие части тела, некогда принадлежавшего мужчине.

По предварительным данным, погибшему было в районе 45 лет.

Напомним, о найденном в парке черепе стало известно 18 января. Следственный комитет возбудил дело по статье "Убийство".