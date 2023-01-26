Экс-губернатор Полтавченко вновь выдвинут в совет директоров ОСК

Правительство России выдвинуло бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко в качестве представителя государства в совет директоров Объединенной судостроительной корпорации, следует из текста распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Полтавченко возглавляет совет директоров ОСК с декабря 2018 года. Предложение перейти на работу в корпорацию он получил от президента Владимира Путина. Это произошло в начале октября того же года, когда глава государства рекомендовал Полтавченко покинуть пост главы города.

Вместе с бывшим губернатором кабмин выдвинул в совет директоров ОСК замминистра обороны Алексея Криворучко, зампреда ПАО "Газпром" Виталия Маркелова, замглавы Минфина Ирину Окладникову и ряд других лиц.

Объединенная судостроительная корпорация — крупнейшая в России компания, занимающаяся изготовлением судов. Она была создана в 2007 году путем объединения предприятий и организаций отрасли.