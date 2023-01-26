В РПЦ предложили установить военным священникам льготы наравне с контрактниками

Русская православная церковь разработала концепцию поправок в законодательство, касающуюся статуса военных священников, заявила 26 января глава правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). По ее словам, с документом ознакомился президент Владимир Путин и дал распоряжение проработать ее с профильными ведомствами.

Как рассказала представитель РПЦ, концепция поправок была подготовлена церковью совместно с Минобороны, она призвана обеспечить правовой статус военных священников. "Концепция предусматривает иерархическую подчиненность военных священников священноначалию", — приводит слова игумении РИА "Новости".

Кроме того, документ касается права военного духовенства на различные льготы. "Священнослужителям и членам их семей должны быть установлены льготы и компенсации, равные социальному пакету, который предусмотрен российским законодательством для служащих по контракту и членов их семей", — заявила Чернега.

Ранее патриарх Кирилл заявил о том, что каждый церковный приход должен материально помогать участникам спецоперации на Украине. "Нам нужно мобилизовать наших прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты", — заявил он.