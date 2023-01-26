Избирком Ленобласти поведает белорусским коллегам об опыте борьбы с фейками

Избирательная комиссия Ленинградской области поделится с белорусскими коллегами опытом противостояния с фейками и вмешательством извне, пообещал 26 января глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский. Заявление прозвучало на встрече с председателем ЦИК Белоруссии Игорем Карпенко в Минске.

В своей речи Лебединский назвал выборы "основой развития любого государства" и заявил о необходимости "создавать условия для более безопасного и одновременно открытого" волеизъявления граждан. "Уверен, что мы с вами обменяемся опытом, найдем новые точки соприкосновения и будем продолжать развивать наши отношения", — приводит его слова агентство БелТА.

"Что касаемо будущих проектов, у нас достаточно хорошие наработки в работе по противодействию фейкам и внешнему вмешательству, в том числе у Избирательной комиссии Ленинградской области. Думаю, что мы тоже могли бы это обсудить", — высказал предложение Лебединский.

Лебединский возглавляет Леноблизбирком с 2017 года. Его переизбрание на пост председателя комиссии состоялось в конце ноября прошлого года.

Фото: Избирательная комиссия Ленинградской области/ "ВКонтакте"