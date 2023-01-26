ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:56

У метро "Шушары" появится ещё одна перехватывающая парковка

фото ЗакС политика У метро "Шушары" появится ещё одна перехватывающая парковка

На территории Пушкинского района Петербурга, возле станции метро "Шушары" началось возведение ещё одной перехватывающей стоянки, рассчитанной на 289 мест, 49 из которых предназначены для владельцев ТС с инвалидностью, а 12 - для автобусов, известили в комитете по транспорту.

Строители установят на паркинге световое освещение, систему видеонаблюдения, шлагбаумы, терминалы для оплаты. На данный момент на местности проводят земляные работы, укладывают дорожное покрытие и монтируют систему водоотведения.

Завершить комплекс работ по обустройству парковки должны во втором полугодии текущего года.

Ранее, напомним, в ста метрах от станции "Шушары" открылась ещё одна перехватывающая стоянка на 187 мест.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости26 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама