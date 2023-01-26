Комитет по тарифам запустил онлайн-калькулятор цен на лекарства

Петербургский комитет по тарифам запустил онлайн-калькулятор конечных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Сейчас сервис работает в тестовом режиме.

Услуга позволит горожанам узнать, какие максимальные оптовые и розничные надбавки допустимы при формировании стоимости фармпрепаратов в аптеках города. Также пользователи смогут узнать величину максимально возможной цены на различные лекарства.

"В случае выявления превышения цены покупки ЖНВЛП над ценой в калькуляторе комитет по тарифам просит петербуржцев направлять в адрес ведомства информацию о нарушении", — говорится в сообщении комитета. К жалобам следует прикреплять фотографии упаковки препарата и чека, подтверждающего покупку.

В комитете отдельно указали, что сервис разработан исключительно для проверки цен на жизненно необходимые лекарства. Стоимость препаратов, не включенных в соответствующий список, формируется в соответствии с условиями рынка и не регулируется государством.

Неделей ранее комитет по тарифам известил о запуске другого онлайн-калькулятора, предназначенного для проверки величины квартплаты.