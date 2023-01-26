Горсуд отправил предпринимателя Коновалова под домашний арест

Городской суд Петербурга рассмотрел 26 января ходатайство следствия о продлении срока ареста предпринимателя Александра Коновалова, проинформировала объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Бизнесмен обвиняется в совершении ряда преступлений, в том числе в трех эпизодах посредничества в передаче взяток полиции (ч. 2, 3, 4 ст. 291.1 УК РФ) на общую сумму свыше 1,2 миллиона рублей, а также в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, чреватом угрозой массового заболевания людей (ч. 1 ст.236 УК РФ).

Сторона защиты предпринимателя, известного благодаря участию в протестах против введения QR-кодов для посещения петербургских заведений, против продления содержания в СИЗО возражала и просила перевести предпринимателя под домашний арест. Возражения подкреплялись упоминанием заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве, а также указанием на окончание следственных действий по делу.

Суд встал на сторону защиты и отказал следствию в продлении содержания Коновалова под стражей. Вместо этого ему назначен домашний арест сроком до 19 апреля. Коновалов находился в СИЗО с конца января прошлого года.