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Новости 16:23

Петру Верзилову* предъявили обвинение по делу о "фейках" про российскую армию

фото ЗакС политика Петру Верзилову* предъявили обвинение по делу о "фейках" про российскую армию

Издателю "Медиазоны"* Петру Верзилову** предъявили обвинение по делу о распространении "фейков" про российскую армию по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК), известил он сам в Twitter.

Верзилов** стал фигурантом уголовного разбирательства из-за публикаций про события в украинской Буче. По версии следствия, активист "создал реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах СВО", а его заметки могут "повлечь необоснованное нарастание социальной напряженности".

Следует также напомнить, что Верзилова* обвиняют по ещё одному уголовному делу - о сокрытии второго гражданства (ст. 330.2 УК). В конце декабря прошлого года СК обратился с запросом на арест активиста, однако суд не стал этого делать.

*Минюст внёс "Медиазону" в единый реестр иноагентов

**Минюст внёс Петра Верзилова в единый реестр иноагентов


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