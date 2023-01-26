Администрация Московского района ищет оператора квадрокоптера

За услуги по управлению квадрокоптером для аэрофотосъемки мероприятий администрация Московского района Петербурга готова заплатить 324 тысячи рублей за год. Соответствующая закупка была опубликована 26 января.

Согласно документам закупки, районная администрация хочет нанять человека для съемки с воздуха мероприятий, организованных чиновниками. В обязанности исполнителя также входит монтаж и производство графики. Каждый месяц планируется снимать четыре события длительностью до двух часов. Каждый ролик должен длиться не меньше двух минут.

Специально закупать оборудование не нужно - все необходимое уже есть у администрации Московского района. Права на контент будут принадлежать заказчику.

Напомним, ранее районная администрация искала фотографа на год за полмиллиона рублей.

Константин Леньков