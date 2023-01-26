Глава Минпросвещения предложил обучать младших школьников нравственности и духовности

Руководитель Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов выступил с предложением включить в образовательную программу младшеклассников темы, связанные с духовно-нравственными ценностями. Инициатива министра опубликована на сайте ведомства.

Подобные предметы, полагает Кравцов, помогли бы детям лучше понять "Основы духовно-нравственной культуры народов России", которые начинают изучать в 4 классе, а впоследствии и "Основы религиозных культур и светской этики" в 5-9 классах.

"Предлагаем интегрировать темы духовных традиционных ценностей и в другие дисциплины, уже начиная с предметов "Окружающий мир", "Русский язык", "Чтение", "Музыка", "Изобразительное искусство", — высказался министр.

Резюмируя, Кравцов добавил, что для подготовки тем для младшеклассников уже создали экспертную группу, в состав которой вошли священнослужители, учёные и другие специалисты.

Ранее, напомним, Кравцов сообщил, что военнослужащие, прошедшие через спецоперацию на Украине, рассматриваются как потенциальные учителя начальной военной подготовки в рамках общеобразовательных программ.