Восстановление Борисоглебской церкви может стартовать в конце года

Археологические работы на месте снесенной в 1970-х годах Борисоглебской церкви могут начаться уже в середине предстоящего февраля, сообщил 26 января "Петербургский дневник" со ссылкой на Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в городе.

По рассказу собеседников издания, сейчас идет подготовка участка к проведению раскопок. Одновременно продолжаются работы над эскизным проектом по воссозданию храма.

"До конца этого года мы планируем завершить работу над проектом воссоздания церкви. Надеемся к концу этого же года получить разрешение на строительные работы", — приводит "Петербургский дневник" слова представителя фонда.

Церковь Бориса и Глеба располагалась на пересечении Синопской набережной с проспектом Бакунина. Воссоздание сооружения будет происходить со смещением от изначального места. В конце июня сообщалось о планах приступить к работам до конца 2022 года.