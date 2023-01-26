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Новости 19:59

После этапирования в колонию Шестуна поместили в ШИЗО

фото ЗакС политика После этапирования в колонию Шестуна поместили в ШИЗО

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун был этапирован в ИК-6 в Бежецке Тверской области, рассказал Telegram-канал, созданный в поддержку бывшего чиновника. При этом сообщается, что по прибытии на место Шестун был помещен в штрафной изолятор.

"Александра Шестуна этапировали в ИК-6 Бежецк Тверской области, где его вновь поместили в ШИЗО", — говорится в опубликованном 26 января сообщении.

С чем связано помещение бывшего чиновника в штрафной изолятор, неизвестно.

В конце 2022 года Верховный суд оставил без изменений приговор, ранее вынесенный Шестуну. Согласно решению суда, он должен провести 15,5 лет за решеткой по делам о махинациях с земельными участками и об оскорблении судьи.


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