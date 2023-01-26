Беглов предложил засчитывать работу на оборонных предприятиях в качестве альтернативной службы

Губернатор Александр Беглов в ходе совещания по вопросам подготовки инженерных кадров для судостроения предложил засчитывать призывникам работу на оборонных предприятиях в качестве прохождения альтернативной гражданской службы (АГС), известило 26 января ТАСС. Мероприятие проходило с участием секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

По мысли Беглова, выпускники колледжей, устроившиеся на предприятия ОПК, могли бы не призываться на срочную службу в армию, а продолжать работать на прежнем месте в качестве призванных на АГС. Подобная мера позволила бы закрепить сотрудников на заводах в условиях дефицита квалифицированных кадров, высказал мнение градоначальник.

"Она [альтернативная служба] сегодня связана в основном с медициной, другими направлениями — но не связана с нашей промышленностью. Может быть, рассмотреть вопрос, [чтобы] можно [было] взять альтернативную службу, если человек идет в наш оборонный комплекс после колледжа?" — предложил Беглов.

Губернатор отметил, что из одной тысячи крупных и средних предприятий Петербурга почти половина работает на оборону. При этом в промышленности сохраняется дефицит рабочей силы, несмотря на увеличение в 2022 году количества работников на 10 %, добавил он.

Также в четверг Беглов рассказал о достигнутой договоренности с владельцем одного из остановленных в Петербурге автозаводов, согласно которой предприятие будет перепрофилировано под образовательный полигон.