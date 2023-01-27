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Суд в Петербурге приостановил работу асфальтобетонного завода №1

фото ЗакС политика Суд в Петербурге приостановил работу асфальтобетонного завода №1

Из-за экологических нарушений Приморский  районный суд Петербурга на 30 дней приостановил деятельность асфальтобетонного завода №1 (ОАО "АБЗ №1"), о чем сообщила пресс-служба регионального управления Росприроднадзора, выступившего с соответствующим ходатайством.

Судебному решению предшествовала внеочередная проверка прокуратуры. Среди прочего, установлено, что выбросы неорганической пыли превышают имеющиеся нормативы, а газоочистительная установка не оборудована местами отбора проб для технических измерений и оценки эффективности очистки отводящих газов.

За месяц администрация предприятия обязана устранить выявленные нарушения.

Подробнее о комплексе проблем, связанных с "АБЗ №1", читайте в материале ЗАКС.Ру.


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