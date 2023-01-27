Главред "Петербургского дневника" стал спецпредставителем Беглова

Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил свого специального представителя по средствам массовой информации. Должность досталась главному редактору "Петербургского дневника" Кириллу Смирнову, о чем сообщает издание "78".

В обязанности Смирнова войдет координация работы пресс-служб различных подразделений Смольного, а также ответы на вопросы, касающиеся медиасопровождения работы чиновников.

На распределении обязанностей внутри редакции "Петербургского дневника" новое назначение никак не отразится.