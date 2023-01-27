ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 9:45

Главред "Петербургского дневника" стал спецпредставителем Беглова

фото ЗакС политика Главред "Петербургского дневника" стал спецпредставителем Беглова

Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил свого специального представителя по средствам массовой информации. Должность досталась главному редактору "Петербургского дневника" Кириллу Смирнову, о чем сообщает издание "78".

В обязанности Смирнова войдет координация работы пресс-служб различных подразделений Смольного, а также ответы на вопросы, касающиеся медиасопровождения работы чиновников.

На распределении обязанностей внутри редакции "Петербургского дневника" новое назначение никак не отразится.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




Новости27 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама