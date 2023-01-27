Правительство упростило онлайн-подачу документов для поступления в вузы

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее подачу через интернет документов для поступления в вузы, сообщила 27 января пресс-служба правительства. Документ касается работы специального сервиса "Поступление в вуз онлайн".

Как уточнили в кабмине, к сервису дополнительно подключат новые государственные информационные системы, что позволит в автоматическом режиме подгружать сведения о достижениях выпускников. В частности, речь идет о платформе "Физическая культура и спорт", госресурсе о детях с выдающимися способностями, информации об участии абитуриентов в добровольческом движении и так далее.

"Как и прежде, информация о поступлении будет доступна в личном кабинете абитуриента на портале госуслуг сразу после решения приемной комиссии", — отметили в правительстве. Это позволит абитуриентам, подавшим заявки сразу в несколько вузов, оценивать ситуацию о своем поступлении онлайн и принимать на ее основании решения.

В 2022 году сообщалось о подаче 776 тысяч заявлений от абитуриентов в вузы Петербурга. Названная цифра оказалась на 70 тысяч больше, чем годом ранее.