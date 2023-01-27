Роскомнадзор оградил россиян от сайтов ЦРУ и ФБР

Сайты американских спецслужб оказались заблокированы на территории России, следует из данных универсального сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к интернет-ресурсам. Речь идет о сайтах Федерального бюро расследований (ФБР) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Также блокировке подверглась платформа Госдепартамента США для контрразведки и борьбы с терроризмом.

Во всех случаях доступ ограничивается целиком к сайтам, а не к конкретным страницам. Причины блокировки неизвестны.

Ранее Роскомнадзор отчитался о блокировке в 2022 году более 60 тысяч страниц с информацией о суициде. До этого федеральная служба известила о блокировке за год 98 тысяч интернет-страниц, посвященных наркоконтенту.