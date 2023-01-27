Смольный не смог добиться сноса кафе напротив Петропавловской крепости

Суд в Петербурге отказал городскому правительству, которое добивалось сноса сооружения в Александровском парке, сообщает строительное издание "Канонер".

В советское время по адресу Кронверкская набережная, дом 3 располагался общественный туалет. Вместо него уже при губернаторе Александре Беглове построили кафе. Сегодня здание никак не используется. Госстройнадзор усмотрел в новом строении "признаки незаконной реконструкции". Комитет по контролю за имуществом требовал в своем иске его демонтажа от арендатора, ООО "Микс дизайн".

Суд, согласившись с основными доводами исполнительной власти, тем не менее счел, что требование сноса - чрезмерное. Чиновники будут оспаривать судебное решение.

Отметим, что в том же Александровском парке градозащитники в настоящее время пытаются отстоять Кронверкскую протоку и не дать ее застроить. О проблеме сообщили Следственный комитет.