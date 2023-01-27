Роскомнадзор объяснил блокировку сайтов ФБР и ЦРУ борьбой с распространением фейков

РКН заблокировал сайты ФБР, ЦРУ и некоторых других зарубежных ресурсов, посчитав их распространяющими недостоверную информацию, сообщило 27 января ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Роскомнадзор ограничил доступ к ряду ресурсов, принадлежащих государственным структурам враждебных стран, за распространение материалов, направленных на дестабилизацию общественной и политической обстановки в РФ", — приводит информагентство сообщение РКН.

В Роскомнадзоре уточнили, что на заблокированных сайтах ранее были обнаружены материалы, "содержащие недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации".

Ранее РКН заблокировал доступ к сайтам ряда американских служб. Причины решения были неизвестны, при этом доступ был ограничен ко всем сайтам целиком, а не к отдельным страницам.