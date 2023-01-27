Активиста Иванкина освободили от уголовного наказания по делу об оскорблении полиции

Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрел апелляционную жалобу политического активиста Павла Иванкина, которого минувшей осенью приговорили к полугоду исправительных работ условно в рамках дела об оскорблении полиции (ст. 319 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, оспорить судебное решение защите Иванкина не удалось, однако от наказания его освободили в связи с истечением срока давности преступления.

Адвокаты настаивали на полном оправдании петербуржца, но суд оставил приговор без изменений. В него также вошел испытательный срок длительностью полгода с удержанием 10% зарплаты в пользу бюджета и три компенсации потерпевшим (по 10 тысяч рублей каждому).

Дело завели из-за того, что в январе 2021 года активист встал к Гостиному двору с плакатом, на котором применительно к силовикам использовалась нелицеприятная аналогия. Имевшееся у него намерение кого-либо оскорбить Иванкин на суде отрицал.