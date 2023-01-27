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Новости 15:53

Активиста Иванкина освободили от уголовного наказания по делу об оскорблении полиции

фото ЗакС политика Активиста Иванкина освободили от уголовного наказания по делу об оскорблении полиции

Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрел апелляционную жалобу политического активиста Павла Иванкина, которого минувшей осенью приговорили к полугоду исправительных работ условно в рамках дела об оскорблении полиции (ст. 319 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, оспорить судебное решение защите Иванкина не удалось, однако от наказания его освободили в связи с истечением срока давности преступления.

Адвокаты настаивали на полном оправдании петербуржца, но суд оставил приговор без изменений. В него также вошел испытательный срок длительностью полгода с удержанием 10% зарплаты в пользу бюджета и три компенсации потерпевшим (по 10 тысяч рублей каждому).

Дело завели из-за того, что в январе 2021 года активист встал к Гостиному двору с плакатом, на котором применительно к силовикам использовалась нелицеприятная аналогия. Имевшееся у него намерение кого-либо оскорбить Иванкин на суде отрицал.


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