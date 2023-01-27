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Новости 16:54

Миронов хочет узаконить пребывание священников на передовой

фото ЗакС политика Миронов хочет узаконить пребывание священников на передовой

Лидер справедливороссов в Госдуме Сергей Миронов обратился к теме священнослужителей, которые поддерживают моральный дух участников военной спецоперации на Украине. По его мнению, сегодняшняя ситуация требует законодательного регулирования их прав и статуса. Суть выступления депутата состоит в том, что в настоящее время по закону клирикам нельзя находиться на передовой. Между тем, в представлении политика, это юридическое обстоятельство нужно поменять.

"Даже те, кто, может быть, не догадывался о том, что такое православная вера, сейчас очень нуждаются в пастырском попечении", - приводит речь Миронова его пресс-служба.

По словам главного справедливоросса, его коллегам необходимо в ближайшее время решить поставленный вопрос.

Накануне стало известно, что для представителей духовенства, находящихся в зоне СВО, хотят ввести льготы наравне с контрактниками.


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Упоминаемые персоны
Миронов Сергей Михайлович 




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