47news: Суд в Выборге арестовал бывшего вице-губернатора Петербурга за неповиновение полиции

Выборгский городской суд арестовал на пять суток бывшего вице-губернатора Петербурга Сергея Козырева по обвинению в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ), сообщило 27 января 47news. В перспективе ему грозит лишение прав за пьяную езду.

Сотрудники ГИБДД остановили Козырева на 160-м километре трассы "Скандинавия". Бывший чиновник находился за рулем автомобиля Bentley Bentayga, при общении с ним силовики заподозрили признаки алкогольного опьянения. Водителя попросили пересесть в служебную машину для составления служебного протокола, однако в какой-то момент он попросился выйти наружу, получил согласие и, воспользовавшись этим, умчался прочь, передает 47news.

Машину и ее водителя обнаружили спустя несколько часов в охотничьем домике у поселка Великое. "При составлении процессуальных документов, К.С.А. попытался их вырвать и уничтожить, в связи с чем к нему была применена физическая сила и составлен протокол [по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ]", — описывает произошедшее пресс-служба Выборгского горсуда.

Издание уточняет со ссылкой на полицейский главк, что Козырева заковали в наручники. После этого его отвезли в полицию Выборга, где проверили на наличие алкоголя в крови. Алкотестер показал 1,097 промилле.

В отношении бывшего вице-губернатора также были составлены протоколы о невыполнении требования и о распитии алкоголя после остановки автомобиля.

Козырев занимал пост вице-губернатора в период с 2011 по 2013 годы. В Смольном он курировал дорожное хозяйство и ЖКХ, с должности ушел после скандала из-за повышения квартплаты. Спустя несколько месяцев после этого стало известно о том, что бывший тогда губернатором Георгий Полтавченко назначил его своим советником вскоре после увольнения.