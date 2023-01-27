Путин дал правительству полмесяца на разработку мер по повышению рождаемости

Правительство России должно в течение двух недель разработать и представить комплекс дополнительных мер, направленных на стимулирование рождаемости и поддержку семей с детьми, следует из поручения президента Владимира Путина, опубликованного на сайте Кремля.

Как следует из текста поручения, кабмину предстоит "разработать и представить комплекс дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей, имеющих детей". При этом чиновники должны оценить результативность этих мер, а также указать источники и объем дополнительного финансирования, необходимого для решения поставленных задач.

Отчитаться о выполненной работе правительство должно будет до 10 февраля. Само поручение было разработано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося в середине декабря.

Также в списке поручений нашлось место указанию повысить МРОТ в срок до 1 июля, причем сделать это следует "с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране".