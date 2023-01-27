Депутат Госдумы выступил за создание "прозрачной и доступной" системы рейтинга видеоигр

В России следует создать четкую и понятную систему ранжирования видеоигр, которая бы рекомендовала возраст игрока и описывала уровень жестокости и иные параметры, полагает замглавы комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. По его мнению, подобная система оказалась бы полезнее и эффективнее каталога одобренных государством игр.

"Что действительно необходимо — это прозрачная и доступная система рейтинга видеоигр. Которая не только будет рекомендовать возраст, но еще описывать механики, уровень жестокости и некоторые другие параметры, и на основе этой информации каждый из нас сам решит, нужно ли ему или его ребенку в это играть", — написал Горелкин 27 января в личном Telegram-канале.

Депутат высказал мнение, что государству не следует "заниматься избыточным контролем всех этих процессов". Рассуждая на заданную тему, он предложил вообразить ситуацию с существованием "белого" и "черного" списков, в которые помещаются, соответственно, добрые и развивающие либо же жестокие и кровавые видеоигры. По мнению Горелкина, создание таких реестров лишено смысла, поскольку желающие все равно смогут найти запрещенный контент.

Ранее Горелкин предложил ограничить компаниям из недружественных стран право на сбор информации об экономике и жителях России.

Фото: Telegram-канал Антона Горелкина