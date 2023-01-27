Депутат Горелкин призвал ограничить сбор данных об экономике России зарубежным компаниям

Зампред комитета Госдумы по информполитке, информационным технологиям и связи Антон Горелкин высказал предложение запретить компаниям из недружественных стран сбор данных о россиянах и экономике страны, сообщил 27 января "Интерфакс". По мысли парламентария, подобные меры должны быть аналогичны указанным в девятом пакете санкций Евросоюза.

"Следует нам рассмотреть вопрос о регламентировании, а лучше даже об ограничении зарубежным компаниям из недружественных стран доступа к сбору данных об экономике нашей страны, о жителях нашей страны", — заявил Горелкин на круглом столе в Общественной палате.

Депутат уточнил, что девятый по счету пакет санкций со стороны Евросоюза "напрямую запрещает оказывать россиянам услуги по рекламе, исследованиям рынка, опросам общественного мнения". В то же время зарубежные компании, по версии Горелкина, "практически открыто" собирают в России различную информацию, которая потом якобы используется для составления аналитических отчетов, предоставляемых иностранным правительствам.

"Такая беспечность представляется мне опасной", — предостерег участников мероприятия Горелкин.

Ранее в январе Горелкин говорил об обсуждении законопроекта о принудительном лицензировании в России зарубежных кинолент.