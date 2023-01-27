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Депутат Горелкин призвал ограничить сбор данных об экономике России зарубежным компаниям

фото ЗакС политика Депутат Горелкин призвал ограничить сбор данных об экономике России зарубежным компаниям

Зампред комитета Госдумы по информполитке, информационным технологиям и связи Антон Горелкин высказал предложение запретить компаниям из недружественных стран сбор данных о россиянах и экономике страны, сообщил 27 января "Интерфакс". По мысли парламентария, подобные меры должны быть аналогичны указанным в девятом пакете санкций Евросоюза.

"Следует нам рассмотреть вопрос о регламентировании, а лучше даже об ограничении зарубежным компаниям из недружественных стран доступа к сбору данных об экономике нашей страны, о жителях нашей страны", — заявил Горелкин на круглом столе в Общественной палате.

Депутат уточнил, что девятый по счету пакет санкций со стороны Евросоюза "напрямую запрещает оказывать россиянам услуги по рекламе, исследованиям рынка, опросам общественного мнения". В то же время зарубежные компании, по версии Горелкина, "практически открыто" собирают в России различную информацию, которая потом якобы используется для составления аналитических отчетов, предоставляемых иностранным правительствам.

"Такая беспечность представляется мне опасной", — предостерег участников мероприятия Горелкин.

Ранее в январе Горелкин говорил об обсуждении законопроекта о принудительном лицензировании в России зарубежных кинолент.


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