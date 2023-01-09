Депутат Горелкин сообщил о возможности принудительного лицензирования зарубежных фильмов

В России обсуждается законопроект о принудительном лицензировании зарубежных кинолент, сообщил 9 января замглавы комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. По его мнению, подобная мера позволила бы сберечь от закрытия кинотеатры.

"По моим данным, обсуждается законопроект, который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино — и не заниматься полулегальной практикой "предсеансного обслуживания"", — написал Горелкин в своем Telegram-канале. При этом он отдельно отметил, что указанная практика "пользуется у зрителей популярностью".

В октябре стало известно о подготовке комитетом Совета Федерации по экономической политике проекта постановления правительства, предусматривающего возможность демонстрирования в российских кинотеатрах зарубежных фильмов без согласия правообладателей. Тогда же стало известно о почти двукратном падении кассовых сборов с начала года.

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