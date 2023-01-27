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Новости 21:20

Прусикин* и Серенко** пополнили список иностранных агентов

фото ЗакС политика Прусикин* и Серенко** пополнили список иностранных агентов

Министерство юстиции внесло вечером 27 января изменения в список иностранных агентов, удлинив его еще на семь позиций. Среди новых фигурантов реестра оказались пять человек и две организации, связанные с иноагентами, ранее внесёнными в перечень.

В список вошли основатель и лидер группы Little Big Илья Прусикин*, феминистка Дарья Серенко**, журналист Фидель Агумава***, официальный представитель Далай-ламы XIV в России Эрдни Омбадыков**** и правозащитник Рафис Кашапов*****.

Также Минюст внес в перечень ООО "Философия ненасилия"****** и Фонд развития цифровых прав*******. Свое решение в ведомстве объяснили тем, что обе организации связаны с публицистом Андреем Колесниковым******** и общественной организацией "Роскомсвобода"*********, месяц назад получившими статус иноагента.

"В данном случае речь идет о добросовестном выполнении требований закона [об иноагентах]", — уточнили внесение двух организаций в Минюсте.

*Минюст внес Илью Прусикина в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Дарью Серенко в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Фиделя Агумаву в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Эрдни Омбадыкова в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес Рафиса Кашапова в единый реестр иноагентов

******Минюст внес ООО "Философия ненасилия" в единый реестр иноагентов

*******Минюст внес Фонд развития цифровых прав в единый реестр иноагентов

********Минюст внес Андрея Колесникова в единый реестр иноагентов

*********Минюст внес "Роскомсвободу" в единый реестр иноагентов


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