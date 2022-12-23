Иноагентами признали Глеба Пьяных* и Светлану Ганнушкину**

Минюст пополнил список иностранных агентов очередными фигурантами. Новым юридическим статусом 23 декабря наделили видеоблогера Глеба Пьяных*, правозащитницу Светлану Ганнушкину**, публициста Андрея Колесникова***, журналистку "Таких дел" Анастасию Жвик****, а также организации "Спортивное ЛГБТ-сообщество"*****, Anti-Corruption Foundation Inc.******, "Феминистское антивоенное сопротивление"******* и "Роскомсвобода"********.

Напомним, что 1 декабря четыре различных реестра иноагентов были унифицированы и теперь представляют собой единый перечень. Тогда же вступил в силу запрет для иноагентов на преподавание, участие в избиркомах и доступ к несовершеннолетней аудитории.

*Минюст внес в единый реестр иноагентов Глеба Пьяных

**Минюст внес в единый реестр иноагентов Светлану Ганнушкину

***Минюст внес в единый реестр иноагентов Андрея Колесникова

****Минюст внес в единый реестр иноагентов Анастасию Жвик

*****Минюст внес в единый реестр иноагентов "Спортивное ЛГБТ-сообщество"

******Минюст внес в единый реестр иноагентов Anti-Corruption Foundation Inc.

*******Минюст внес в единый реестр иноагентов "Феминистское антивоенное сопротивление"

********Минюст внес в единый реестр иноагентов проект "Роскомсвобода"