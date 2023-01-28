Беглов подписал закон о выплатах "народным" деятелям культуры

В Петербурге вступили в силу новые поправки в Социальный кодекс, по которым "народным" деятелям культуры полагаются ежемесячные выплаты. Как сообщает пресс-служба Смольного, губернатор Александр Беглов подписал соответствующий закон, окончательно принятый депутатами ЗакСа в среду.

За выдающиеся достижения перед городом и страной адресаты новой меры соцподдержки будут ежемесячно получать по 30 тысяч рублей.

Выплаты распространяются на деятелей, достигших 60 или 55 лет (мужчин и женщин соответственно), которые проживают в Петербурге не менее десяти лет и имеют звания "народных" артистов, художников, учителей, архитекторов СССР, РСФСР или Российской Федерации.