Картаполов рассказал о ходе работы над законопроектами об отсрочках

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов доложил о том, как продвигается подготовка законопроектов, посвященных дополнительным отсрочкам от призыва. Сделал он это во избежание возможных "спекуляций".

"Работа продолжается, и она не останавливалась, идет согласование.

Все вопросы мы держим на контроле", - написал единоросс в своем Telegram-канале.

По словам Картаполова, в законодательный пакет вошло свыше 20 проектов нормативных актов, каждый адресован определенной категории населения.

"В первую очередь, это, конечно, семьи с детьми-инвалидами, семьи с тремя детьми и другие", - уточнил депутат.