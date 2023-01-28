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Новости 11:59

Картаполов рассказал о ходе работы над законопроектами об отсрочках

фото ЗакС политика Картаполов рассказал о ходе работы над законопроектами об отсрочках

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов доложил о том, как продвигается подготовка законопроектов, посвященных дополнительным отсрочкам от призыва. Сделал он это во избежание возможных "спекуляций".

"Работа продолжается, и она не останавливалась, идет согласование.
Все вопросы мы держим на контроле", - написал единоросс в своем Telegram-канале.

По словам Картаполова, в законодательный пакет вошло свыше 20 проектов нормативных актов, каждый адресован определенной категории населения.

"В первую очередь, это, конечно, семьи с детьми-инвалидами, семьи с тремя детьми и другие", - уточнил депутат.


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