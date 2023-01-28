Бастрыкина заинтересовала информация о готовящейся вырубке Зеленогорского леса

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на публикацию, в которой активисты продолжают выражать беспокойство за сохранность заказника "Щучье озеро", представляющего собой часть Зеленогорского леса.

Как сообщает информационный центр СК, и. о. главы петербургского управления ведомства Олегу Бобкову поручено проверить сведения о вырубке хвойного леса и планах строительства на его месте многоэтажек.

Ранее издание Activatica написало о запланированных общественных обсуждениях проекта планировки территории в Зеленогорске. Несмотря на то, что градозащитникам удалось добиться отмены строительства биатлонного комплекса в лесу, они полагают, что "Газпром" может "продавить" возведение пансионата для детей и элитного жилья. Общественные обсуждения пройдут с 1 по 8 февраля.