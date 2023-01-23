Прокуратура уведомила об отказе от планов строительства биатлонного комплекса в заказнике "Щучье озеро"

Администрация Петербурга отказалась от строительства биатлонного комплекса на территории заказника "Щучье озеро", следует из ответа прокуратуры на обращение экоактивистов. Информация об этом появилась в группе "Сохраним лес Зеленогорска и заказник "Щучье озеро"" во "ВКонтакте" 22 января.

В своем ответе прокуратура ссылается на результаты рассмотрения представления, внесенного в адрес вице-губернатора Петербурга, курирующего капитальное строительство. Имя чиновника в документе не называется, однако капстроительство находится в зоне ответственности вице-губернатора Николая Линченко.

"В связи с установлением невозможности соблюдения требований природоохранного законодательства при строительстве комплекса для проведения соревнований по зимним видам спорта и круглогодичной спортивной подготовке с лыжно-биатлонной трассой принято решение отказаться от строительства такого комплекса", — говорится в ответе прокуратуры.

Защитники заказника назвали "большой победой" сообщение об отказе от строительства комплекса. "В заказнике "Щучье озеро" не вырубят лес, не будут прокладывать освещение, водопровод и заливать трассы асфальтом. Мы не увидим там строительной техники", — перечислили они.

В то же время активисты указали на необходимость добиваться отмены пункта о возможности строительства лыжно-роллерных трасс из положения о заказнике и возвращения "лесного" статуса двум участкам зеленогорского леса, арендованных комитетом по физической культуре и спорту. "В конечном счете мы надеемся добиться образования заказника ООПТ "Зеленогорский лес", в который войдет вся эта территория", — подытожили они.

В июле 2022 года прокуратура выявила нарушения при строительстве лыжной трассы в заказнике. В начале января стало известно о том, что Петербург получит 35 миллионов рублей на ликвидацию ущерба от свалки на территории заказника.